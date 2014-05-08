Держпродкорпорація пояснила зростання збитків у першому кварталі

Державна продовольчо-зернова корпорація ДПЗКУ пояснила зростання чистого збитку в першому кварталі 2014 року в 9,3 рази в порівнянні з січнем-березнем 2013 року - до 402,3 млн грн істотними коливаннями курсу національної валюти.

«Враховуючи те, що на початку першого кварталу курс НБУ становив 7,99 грн за 1 дол., а на кінець кварталу - вже 10,99 грн, у фінансову звітність ДПЗКУ увійшла зазначена різниця між отриманим валютним кредитом у доларах США (у розмірі 1,5 млрд дол.) і частковим розміщенням даних коштів у товарні запаси і залишки грошових коштів на поточних рахунках в гривні», - наводяться в повідомленні прес-служби відомства слова голови правління корпорації Петра Вовчука.

До того ж у компанії відзначили, що за операційні послуги ДПЗКУ, за реалізацію продукції, надання послуг щодо зберігання і перевалки корпорація отримала 673 млн грн.

Водночас, за словами Вовчука, зростання курсу не торкнулося залишків товарних запасів і грошових коштів у національній валюті, а сума заборгованості за кредитом у гривні зросла відповідно зростанню курсу НБУ (станом на кінець першого кварталу).

Крім того він зазначив, що попередній топ-менеджмент ДПЗКУ зберігав оборотні активи корпорації у національній валюті тоді, коли їх можна і потрібно було більш активно використовувати для закупівлі необхідного обладнання для корпорації, інтенсивніше інвестувати в проекти зі створення аграрної інфраструктури корпорації і т.д.

Як повідомляв УНІАН, чистий дохід ДПЗКУ у першому кварталі зріс в 11,4 рази у порівнянні з січнем-березнем минулого року - до 1,516 млрд грн. Валовий прибуток корпорації за вказаний період зріс в 6,7 разу - до 202,9 млн грн, а операційний - у 121 раз, до 673 млн грн.

За даними Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку, минулого року ДПЗКУ зафіксувала чистий збиток на рівні 28,8 млн грн. Чистий дохід корпорації в 2013 році зріс 7,1 рази - до 4,637 млрд грн.

У грудні 2012 року Експортно-імпортний банк Китаю домовився з українським урядом про надання Україні кредиту в розмірі 3 млрд дол. під державні гарантії на реалізацію проектів в агропромисловому комплексі. Згідно з досягнутими домовленостями, частина кредиту у розмірі 1,5 млрд дол. надавалася ДПЗКУ, яка повинна була купувати на вітчизняному ринку зерно для подальших поставок в Китай (2013/2014 МГ корпорація повинна поставити 4 млн тонн). Другу половину позики українська корпорація повинна була протягом п'яти років витратити на імпорт з КНР сільськогосподарської техніки, обладнання, засобів захисту рослин, добрив, елітного насіння, а також на будівництво об'єктів сільськогосподарської інфраструктури з використанням китайських комплектуючих.

Довідка УНІАН. Державна продовольчо-зернова корпорація україни (ДПЗКУ) - вертикально інтегрована компанія, яка проводить весь цикл робіт з зерновими та продуктами їх переробки: від виробництва до експорту. До складу ДПЗКУ входять 44 підприємства на правах відокремлених підрозділів-філій, їх загальна робоча місткість становить 3,461 млн тонн, зокрема сумарні потужності з перевалки на експорт Одеського та Миколаївського портів - 2,380 млн тонн зернових вантажів на рік.

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