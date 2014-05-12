Аграрний фонд продасть 150 тис. тонн цукру для зниження ціни

Аграрний фонд з метою стабілізації ціни на внутрішньому ринку до серпня реалізує 150 тис. тонн цукру. Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив міністр аграрної політики і продовольства Ігор Швайка.

«Загальний обсяг, який у нас є, – це 150 тисяч тонн цукру. Це те, що необхідно випустити на ринок, щоб стабілізувати ціну», - сказав Швайка, зазначивши, що рішення про продаж цукру із запасів аграрного фонду було ухвалено урядом минулого тижня.

За словами міністра, планується, що в травні Аграрний фонд продасть 30-35 тис. тонн цукру, у червні – 40-45 тис. тонн.

Разом з тим Швайка уточнив, що виручені від реалізації цукру гроші аграрний фонд направить на закупівлю сухого молока на внутрішньому ринку.

«Принцип взаємодії такий: ми сьогодні реалізовуємо цукор за тією ціною, яка визначена урядовою постановою, а виручені кошти направляємо на закупівлю сухого молока», - сказав Швайка.

Міністр зазначив, що завдяки інтервенціям Аграрного фонду на ринку молока вдасться підтримати закупівельні ціни на молочну сировину в умовах заборони на експорт молочної продукції ряду українських виробників до Росії.

Як повідомляв УНІАН, раніше Швайка заявляв, що Мінагропрод ініціюватиме додатковий продаж цукру із запасів Аграрного фонду за зниженою ціною для стабілізації ціни на нього. За словами глави Мінагропроду, необхідність вживання таких заходів продиктована істотним підвищенням вартості цукру в деяких областях України. При цьому Швайка запевнював, що запаси цукру в Аграрному фонді для проведення таких інтервенцій достатні.



