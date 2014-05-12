Аграріїв просять допомогти нагодувати армію

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив глава міністерства Ігор Швайка.

"Ми звернулися (до 16 аграрних асоціацій - УНІАН) з проханням допомогти Збройним силам та підрозділам МВС, зокрема, Нацгвардії і мобілізованим частинам, у забезпеченні продовольством", - сказав Швайка.

За його словами, на сьогоднішній день ряд українських виробників харчування на добровільних засадах надає допомогу вітчизняній армії, яка задіяна в операціях із захисту сходу України від терористів.

При цьому Швайка зазначив, що Луганська і Донецька області відчувають певні проблеми з продовольством, однак продукти харчування туди поставляються.

“На БТР-х привозять пенсії і продовольство. Багато випадків мародерства. Ускладнення є, але туди продовольство (у східні області - УНІАН) поставляється", - сказав міністр.

Разом з тим, він зазначив, що військові дії в східних областях критично не позначилися на перебігу посівної кампанії.

“За моїми даними, ситуація на сході на посівну критично не впливає. Є певні недосіяні площі, але це традиційно для кожного року і не носить масового характеру", - сказав глава Мінагропроду.

Як повідомляв УНІАН, у східних областях України триває збройний конфлікт.

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Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення почати на сході, де сепаратисти захопили ряд держустанов, антитерористичну операцію із залученням Збройних сил України. 2 травня в районі Слов'янська та Краматорська почалася активна фаза антитерористичної операції силами підрозділів МВС, Нацгвардії.

Читайте також«Референдуми» у Донецькій і Луганській областях не мають жодних правових наслідків - ЦВК

11 травня в Донецькій і Луганській областях сепаратисти провели так званий референдум про визначення статусу регіону. За їх даними, 89% громадян проголосували за державну самостійність самопроголошеної Донецької народної республіки, за незалежність так званої Луганської народної республіки - 96%.

Згідно з українським законодавством, згадане опитування не має юридичної сили ійого проведення не визнають ОБСЄ, ЄС, США і ряд інших країн світу.

Водночас, у Кремлі заявили, що з повагою ставляться до «волевиявлення населення Донецької і Луганської областей».