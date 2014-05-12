У Тернопільській області через заморозки вимерзло до 80% ранніх сортів полуниці

У Тернопільській області через заморозки вимерзло 70-80% ранніх сортів полуниці.

Як повідомила кореспонденту УНІАН начальник відділу організації виробництва сільгосппродукції обласного управління агропромислового розвитку Марія Дерманська, також вимерзла зав'язь плодових дерев, через що врожайність садів суттєво впаде.

«5-6 травня вночі було 4-5 градусів морозу. Полуниця, яка росла під деревами або на південних схилах ще дасть урожай, вся інша, особлив на відкритій території, - вимерзла. Ніхто не очікував, що будуть такі сильні морози, тому не накривав сходи агроволокном», - зазначила Дерманська.

Вона додала, що в південних районах області також з проблемами зіткнулися ті, хто різні культури посадив як можна раніше, аби швидше отримати урожай.

«У кого вже зійшли картопля, гарбуз, квасоля, то після заморозків всі ці сходи почорніли. Аналогічна ситуація з помідорами», - розповіла Дерманська.

Всього в Тернопільській області площі садів і ягідників всіх категорій господарств складають близько 900 га. Агропідприємства вирощують полуницю на площі 40 га, населення - орієнтовно на площі 300 га.

