Росія зняла обмеження для українського виробника м'яса

Федеральна служба з ветеринарного і фіто санітарного нагляду Росії (Россільгоспнагляд) скасувала режим посиленого лабораторного контролю для виробника м'ясної продукції «Агропродукт» (Тернопільська обл.).

Згідно з повідомленням на сайті відомства, безперешкодно ввозити свою продукцію на територію Російської Федерації українська компанія зможе з 13 травня.

Як повідомляв УНІАН, у лютому Россільгоспнагляд запровадив режим посиленого лабораторного контролю продукції тернопільського «Агропродукта» у зв'язку з тим, що в охолодженій яловичині виробництва компанії було зафіксовано перевищення допустимої кількості мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів.

Довідка УНІАН. «Агропродукт» займається виробництвом м'яса. Власниками «Агропродукта» є Мирослав Плішка і Степан Рубай, яким належить по 50% акцій компанії.

У 2013 році компанія одержала 4,4 млн. грн чистого прибутку, що в 1,5 разу більше, ніж у 2012 році. Чистий дохід «Агропродукта» від реалізації продукції торік зріс на 32,2% - до 252,2 млн грн.