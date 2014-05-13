Росія заборонила ввезення до Криму продукції Roshen - ЗМІ

Федеральна служба із захисту прав споживачів і благополуччя людини (Росспоживнагляд) по Республіці Крим і Севастополю заборонила ввезення до Криму кондитерських виробів української кондитерської корпорації Roshen, поставки якої до Російської Федерації обмежені з липня 2013 року.

Як повідомляє Кримське інформаційне агентство, про це повідомила в.о. керівника міжрегіонального управління Росспоживнагляду по Республіці Крим і Севастополю, головний державний санітарний лікар РК і Севастополя Наталія Пеньковська.

«Ця інформація (про заборону на ввезення кондитерських виробів Roshen – УНІАН) доведена до Міністерства економічного розвитку і торгівлі РК, Кримської регіональної митниці і основних постачальників, які працюють з великими мережевими торговими марками. Заборони діють на території усієї Російської Федерації, у тому числі і в Криму», - цитує Кримське інформаційне агентство Пеньковську.

Читайте такожRoshen заявляє про захоплення двох вантажівок на блокпосту в ДонецькуКрім того, Росспоживнагляд заборонив ввезення до Криму молока і молочної продукції українських компаній «Дубномолоко» і «Прометей», а також припинено поставки алкогольної продукції з Молдови. Вказані обмеження введені начебто через виявлення порушення законодавства у сфері санітарно-епідеміологічного благополуччя людини і законодавства у сфері захисту прав споживачів.

Як повідомляв УНІАН, у лютому Росія ввела війська на територію українського Криму і в березні, після проведення на півострові нелегітимного референдуму, анексувала його. З того часу Россільгоспнагляд неодноразово повертав до України партії продовольства, які прямували до Криму.