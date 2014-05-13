«Оболонь» просить Кабмін захистити українських виробників пива у Білорусі

Один з найбільших виробників пива в Україні корпорація «Оболонь» звернулася з листом до прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка, в якому просить захистити вітчизняних пивоварів від протекціоністських дій уряду Республіки Білорусь, який знову увів ліцензування українського пива.

Згідно з повідомленням прес-служби компанії, незважаючи на введення ліцензування з 1 травня, вже 22 квітня 12 вантажівок з пивом затримано білоруськими митниками і не можуть пройти митне оформлення на сьогодні.

Крім того, в компанії повідомили, що на переговорах, які відбулися 7 травня, Білоруський державний концерн харчової промисловості («Білдержхарчопром») вимагав від «Оболоні» підвищити відпускні ціни на пиво у 2,18 разу, інакше не видасть ліцензію.

Читайте також"Укргорілка" просить збільшити мінімальні ціни на горілку до 40 гривеньЯк повідомляв УНІАН, у 2012 році уряд Білорусі вже вводив ліцензування пива, виготовленого в Україні. У результаті ціни на українську продукцію на білоруському ринку зросли в 1,5 разу.

Довідка УНІАН. До складу корпорації «Оболонь», окрім заводу у Києві («Оболонь»), входять «Пивоварня Зіберта» (Фастів, Київська обл.), Охтирський пивзавод (Сумська обл.), Севастопольський завод напоїв, Бершадський пивкомбінат (Вінницька обл.), підприємство з виробництва пива і безалкогольних напоїв «Красилівське» (Хмельницька обл.).

Також до складу корпорації входять інші підприємства, зокрема, з виробництва солоду, агропідприємство, що спеціалізується на вирощуванні ячменю, завод з виробництва склотари.