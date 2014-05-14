Польща хоче повернути своє м'ясо в Україну

Польська влада планує підняти питання про скасування заборони на поставки свинини і яловичини з Польщі до України на найближчому спільному засіданні керівництва міністерств закордонних справ у п'ятницю, 16 травня, в Києві.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар польського міністерства сільського господарства Малгожата Ксенжик.

"На цій зустрічі новій владі України буде представлений актуалізований каталог польсько-українських проблем і постулатів, які є у взаємному співробітництві, в тому числі, заборона щодо імпорту з Польщі яловичини та свинини", - зазначила вона.

Ксенжик також повідомила, що український міністр аграрної політики і продовольства Ігор Швайка минулого тижня відповів на надісланий у квітні лист польського міністра з проханням провести переговори про постачання польського м'яса до України і запропонував їх провести 4-7 червня.

Як повідомляв УНІАН, у лютому Україна тимчасово заборонила ввезення польської свинини через вірус АЧС, у квітні глава польського уряду Дональд Туск назвав скасування введеної в лютому цього року заборони на постачання польської свинини до України "тестом на солідарність", зазначивши, що Польща також втрачає свої ринки збуту в Росії через свою позиції щодо української кризи.

Польське міністерство сільського господарства також заявило, що має намір домагатися скасування заборони на постачання польської яловичини в Україну, яка була введена ще в 2006 році.

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Довідка УНІАН. Торік польські виробники скоротили постачання свинини до України на більш, ніж 40% - до 19,3 тис. тонн., а в ціновому вираженні постачання знизилися до близько 33 млн євро з 56 млн євро в попередньому році.

Торішні поставки свинини до України становили близько 4,5% всього польського експорту цієї продукції в натуральному вираженні і близько 3,5% - в ціновому.

За даними польської статистики, Польща в минулому році збільшила експорт в Україну на 5,2% - до 4,3 млрд євро.

