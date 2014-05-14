Найбільший в Україні виробник курятини закінчив квартал зі збитком $316 млн

Найбільший виробник курятини в Україні агрохолдинг «Миронівський хлібопродукт» (МХП) в січні-березні 2014 року отримав 316 млн дол. чистого збитку проти 36 млн дол. чистого прибутку в першому кварталі 2013 року, йдеться у фінансовому звіті компанії.

Згідно з документом, виручка холдингу за вказаний період зросла на 2% - до 309 млн дол. Валовий прибуток МХП збільшився на 59% - до 103 млн дол., а операційний прибуток склав 80 млн дол., що на 60% більше, ніж у січні-березні минулого року.

Показник прибутку до вирахування витрат зі сплати податків, відсотків і нарахованої амортизації (EBITDA) МХП в першому кварталі поточного року зріс на 45% - до 106 млн дол. Маржа EBITDA склала 34% проти 24% у січні-березні 2013 року.

Причиною збитковості МХП в першому кварталі поточного року, згідно зі звітом, стала 37-відсоткова девальвація гривні щодо долара і євро, через що компанія зазнала безготівкових валютних втрат у розмірі 366 млн дол. При цьому чистий прибуток МХП перед курсовими збитками за вказаний період зріс на 64% - до 51 млн дол.

Разом з тим, холдингу вдалося трохи збільшити виручку за рахунок збільшення продажів курятини і соняшникової олії. Зростання EBITDA компанії пояснили збільшенням обсягів виробництва м'яса птиці і значним зниженням собівартості його виробництва, що зумовлено низькими цінами на зернові урожаю 2013 року і, як наслідок, скороченням видатків на зерно.

У МХП також повідомили, що основну частку виручки - 206 млн дол. - холдинг отримав за рахунок реалізації курятини та іншої продукції. Продаж соняшникової олії приніс компанії в першому кварталі 57 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, МХП в 2013 році отримав 162 млн дол. чистого прибутку, що на 48% менше, ніж у 2012 році. Виручка холдингу в минулому році зросла на 6% - до 1,496 млрд дол. Його валовий прибуток зменшився на 23% - до 324 млн дол., а операційний - скоротився на 29%, до 272 млн дол. EBITDA компанії за підсумками 2013 року склала 391 млн дол. проти 468 млн дол. у 2012 році, а маржа EBITDA зменшилася до 26% з 33% роком раніше.

Довідка УНІАН. Компанія «Миронівський хлібопродукт» - найбільший виробник м'яса птиці в Україні. Крім птахівництва і суміжних виробництв, холдинг займається вирощуванням кукурудзи, соняшнику, пшениці, ріпаку, фруктів, а також виробництвом яловичини, ковбасних виробів.

На ринку холдинг представлений торговими марками «Наша Ряба», «Легко!», «Дружба народів», «Бащинський», «Європродукт», «Сертифікований Ангус», «Фуа Гра». Земельний банк компанії становить близько 360 тис. гектарів.