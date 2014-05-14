Московський суд визнав законним арешт рахунків Roshen - ЗМІ

Московський міський суд визнав законним арешт російських рахунків української кондитерської компанії Roshen у рамках кримінальної справи за позовом "Об'єднаних кондитерів", повідомили РІА Новости в прес-службі суду.

Таким чином, суд відхилив апеляційну скаргу на рішення Тверського суду Москви. В даний час загальна сума арештованих рахунків становить 2 мільярди рублів і 15 мільйонів доларів.

Представник компанії Віолетта Волкова зазначила, що Roshen - юридична особа, йому не пред'явлено обвинувачення, немає цивільних позовів, тому рахунки були арештовані незаконно. "Ті кошти, які надходять на рахунки компанії після заморозки, також не можуть використовуватися, бо всі розрахункові операції заморожені", - пояснила Волкова.

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Як повідомляв УНІАН, 19 березня співробітники російської поліції заблокували і захопили приміщення Липецької кондитерської фабрики Roshen, у зв'язку з чим виробництво було припинено. Після цього 21 березня Тверський районний суд Москви за ініціативою російського холдингу «Об'єднані кондитери» порушив кримінальну справу проти підприємства Roshen у Російській Федерації, наклавши арешт на 2,8 млрд рублів, що перебувають на рахунках компанії в РФ, де їй належать три виробничі майданчики.

Продукція з українських фабрик Roshen не експортується в Росію з серпня 2013 року в зв'язку з забороною Росспоживнагляду.

Довідка УНІАН. Корпорація Roshen - один з найбільших в Україні виробників кондитерських виробів. До складу корпорації входять Київська, Вінницька, Кременчуцька та Маріупольська (на сьогоднішній день закрита) кондитерські фабрики, масломолочний комбінат «Бершадьмолоко» (Вінницька обл.), Липецька фабрика Roshen (РФ) і Клайпедська кондитерська фабрика (Литва).