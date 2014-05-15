Російські суди не пояснили причин арешту рахунків Roshen - Порошенко

Процес судового оскарження арешту рахунків кондитерської компанії «Рошен» на 3 мільярди рублів в Росії продовжується.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в Харкові, коментуючи рішення Московського суду, сказав кандидат у президенти України, засновник компанії «Рошен» Петро Порошенко.

«Сьогодні процес судового оскарження не закінчився. Юристи впевнені, що вони будуть відстоювати», - сказав Порошенко.

Він наголосив, що в російських судах не було представлено жодного пояснення, чому кошти «Рошен» були арештовані.

При цьому кандидат у президенти висловив переконання, що продовження економічного тиску в Росії свідчить про те, що він сповідує проукраїнську позицію.

«Я вважаю, що якщо на цьому етапі російський суд підтверджує рішення, яке вони прийняли ще в липні минулого року, коли намагалися та заборонили поставки кондитерських виробів “Рошен” в Росію, якщо сьогодні ця лінія продовжується російським керівництвом, значить, я вважаю, це знак того, що я все роблю правильно. Це підтверджує, що політика, яку я сповідую, проукраїнська», - підкреслив Порошенко.

Він наголосив, що економічні санкції не повинні мати політичної природи. Порошенко запевнив, що він зробив все для того, щоб рішення про торговельні суперечки з Росією регулювалися в рамках всесвітньої торговельної організації.

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«На жаль, Російська Федерація нехтує нормами ВТО та використовує дуже часто економіку для політичного тиску», - підсумував Порошенко.

Довідка УНІАН. Корпорація Roshen - один з найбільших в Україні виробників кондитерських виробів. До складу корпорації входять Київська, Вінницька, Кременчуцька та Маріупольська (на сьогоднішній день закрита) кондитерські фабрики, масломолочний комбінат «Бершадьмолоко» (Вінницька обл.), Липецька фабрика Roshen (РФ) і Клайпедська кондитерська фабрика (Литва).

Власником компанії є кандидат на пост президента України Петро Порошенко.