Roshen спростовує інформацію про ліквідацію Маріупольської кондитерської фабрики

Згідно з повідомленням компанії в системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів і фондового ринку (НКЦПФР), повідомлення про її ліквідацію було розміщено в НКЦПФР помилково.

«Рішення позачерговими загальними зборами акціонерів емітента про припинення емітента в результаті її ліквідації, створення ліквідаційної комісії емітента, затвердження порядку та термінів припинення емітента в результаті її ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна і встановлення порядку та строку пред'явлення кредиторами своїх вимог до емітента - не були прийняті», - сказано в повідомленні фабрики.

Як повідомляв УНІАН, у системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку було розміщено повідомлення, що на позачергових зборах акціонерів Маріупольської кондитерської фабрики, які відбулися 14 травня, було прийнято рішення про ліквідацію підприємства.

У лютому поточного року Маріупольська кондитерська фабрика Roshen призупинила свою роботу через труднощі з експортними поставками.

29 липня 2013 року Росспоживнагляд ввів заборону на постачання в Російську Федерацію кондитерської продукції з українських фабрик Roshen у зв'язку з невідповідною якістю. Заборона не знята і на сьогоднішній день.

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Довідка УНІАН. Корпорація Roshen - один із найбільших в Україні виробників кондитерських виробів. До складу корпорації входять Київська, Вінницька, Маріупольська (Донецька обл.), Кременчуцька (Полтавська обл.) кондитерські фабрики, масломолочний комбінат «Бершадьмолоко» (Вінницька обл.), Липецька фабрика Roshen (РФ) і Клайпедська кондитерська фабрика (Литва).