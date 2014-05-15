Мінагропрод домовився з молочниками про стабілізацію закупівельних цін

Міністерство аграрної політики та продовольства (Мінагропрод) підписало меморандум про забезпечення стабільної цінової ситуації на ринку молока і молочних продуктів з 5 молокопереробними підприємствами, визначивши тим самим допустимий рівень закупівельних цін на молочну сировину.

Як передає кореспондент УНІАН, підписали меморандум компанії «Галичина», «Дубномолоко», «Старокостянтинівський завод сухого молока», «Терра Фуд» і «Техмолпром».

Згідно з підписаним меморандумом, молокопереробні підприємства взяли на себе зобов'язання закуповувати у сільськогосподарських підприємств молоко вищого ґатунку за ціною 4,2 грн/кг, першого сорту - 4 грн/кг. У господарств населення переробники зобов'язуються купувати молоко першого сорту за ціною 2,5 грн/кг, другого сорту - 2,2 грн/кг.

Крім того, молокопереробні підприємства пообіцяли надалі забезпечувати закупівлю молока у сільськогосподарських товаровиробників за економічно обґрунтованими цінами, сприяти стабільному і безперебійному забезпеченню потреб внутрішнього ринку в молочних продуктах, гарантувати належну якість молочних продуктів, а також купувати необхідну кількість молочної сировини для виробництва вершкового масла та сухого молока для стабільного виробництва.

За словами голови Мінагропроду Ігоря Швайки, меморандум відкритий для підписання та іншими учасниками ринку.

При цьому глава ради директорів Союзу молочних підприємств Вадим Чагаровський, також присутній на церемонії підписання меморандуму, повідомив, що надалі переробники молока спільно з виробниками мають намір узгодити річну ціну на молочну сировину.

«Підписання меморандуму - це перший етап. А другий етап - це буде встановлення ціни на цілий рік», - сказав Чагаровський.

За його словами, почати переговори з цього питання учасники ринку мають намір у вересні-жовтні цього року.

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Як повідомляв УНІАН, раніше експерти заявляли про те, що заборона Росії на поставки сирів низки українських виробників обвалила ціни на молочну сировину на внутрішньому ринку. За даними Українського клубу аграрного бізнесу, в середині квітня закупівельні ціни на молоко вищого сорту у сільгосппідприємств встановилися на рівні 3,7-4,2 грн/кг.