Шеремета розповів, коли Україна скасує заборону на постачання польського м'яса

Як передає кореспондент УНІАН з Польщі, про це сказав журналістам міністр економічного розвитку і торгівлі України Павло Шеремета після зустрічі з польським віце-прем'єром Янушем Пехочиньським у Варшаві.

«Найближчим часом будуть проведені необхідні формальності, зокрема, аудит, за результатами якого це рішення може бути прийнято», - сказав він.

Міністр не уточнив, чи аудит стосуватися тільки польської свинини або також і яловичини.

«Це процес, який треба пройти», - наголосив Шеремета.

У коментарі УНІАН він повідомив, що питанням скасування ембарго займається українське Міністерство агрополітики, зауваживши, що проведення аудиту - "це питання декількох тижнів".

Пехочиньський у свою чергу заявив, що українська сторона задекларувала готовність відмовитися від ембарго на постачання польської свинини, введеного в лютому поточного року і яловичини, заборона на поставки якої діє з 2006 року.

«Я радий, що українська сторона задекларувала, що відмовиться від ембарго на польську яловичину і свинину», - сказав польський віце-прем'єр.

Він зауважив, що через введену Україною заборону на постачання свинини постраждало 21 польське підприємство, а падіння продажіів їхньої продукції на українському ринку з початку року склало 75%.

Як повідомляв УНІАН, міністерства сільського господарства України та Польщі домовилися провести переговори щодо скасування заборони на постачання польського м'яса 4-7 червня.

У квітні глава польського уряду Дональд Туск назвав скасування запровадженої заборони на постачання польської свинини в Україну "тестом на солідарність", зазначивши, що Польща також втрачає свої ринки збуту в Росії через її позицію щодо української кризи. За його даними, українська влада аргументує заборону тим, що українським виробникам свинини нікуди буде продавати свою продукцію через те, що Росія закрила свій ринок для них.

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Довідка УНІАН. Торік польські виробники скоротили постачання свинини в Україну більш ніж на 40% - до 19,3 тис. тонн., а в ціновому вираженні постачання знизилися близько 33 млн євро з 56 млн євро в попередньому році.

Торішні поставки свинини в Україну становили близько 4,5% всього польського експорту цієї продукції в натуральному вираженні і близько 3,5% - в ціновому.

За даними польської статистики, Польща минулого року збільшила експорт в Україну на 5,2% - до 4,3 млрд євро.