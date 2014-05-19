Росія закрила Крим для українських продуктів - ЗМІ

З суботи, 17 травня, на контрольно-пропускних пунктах на кордоні Криму з материковою Україною нелегітимною владою півострова не було пропущено жодної машини з українськими продуктами, що поставляються в АРК.

Про це BSNews повідомив кримський журналіст Андрій Александров.

За словами журналіста, постачальникам українських продуктів оголошено, що надалі на постачання кожного виду продукції потрібно буде отримувати дозвіл кримського відділення Росспоживнагляду. У той же час, ще неясно, хто саме повинен отримувати дозвіл - виробники або постачальники.

Дистриб'ютори вважають, що така форма «регулювання» ввезення продуктів не тільки подовжує термін поставки на невизначений час, але і є додатковим корупційним навантаженням.

Читайте такожТурчинов: Україна готує позов до Росії на 100 млрд доларів Раніше повідомлялося, що з суботи російські КПП на пунктах пропуску в Крим відмовляють у ввезенні молочної продукції з території України.

Ввезення молочної продукції українських заводів на територію АРК було заборонено Росспоживнаглядом.

Кримські дистриб'ютори зазначали, що аналогічна продукція з Росії коштує на 40-50% дорожче - роздрібна ціна української продукції в магазині виявилася нижче відпускної ціни російських заводів. Крім того, постачальники російської продукції, вивчаючи можливості поставок в Крим, зіштовхнулися з проблемами при доставці товару. Одна з головних - низька пропускна здатність поромної переправи, що, як прогнозується, буде збільшувати час доставки і додатково підвищувати ціни на продукти. Таким чином, при наявності в магазинах української молочної продукції продукція російського виробництва була б у Криму неконкурентоспроможною.