У Мінагропроді не бачать підстав для подорожчання цукру

Міністр аграрної політики та продовольства України Ігор Швайка заявляє, що економічних підстав для збільшення оптової ціни цукру в Україні до 1 вересня немає.

Про це він сказав під час робочої поїздки на Вінниччину, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

Міністр оглянув посіви цукрових буряків і ознайомився з роботою Гайсинського цукрового заводу ТОВ ПК «Зоря Поділля».

«З метою стабілізації ціни на внутрішньому ринку цукру прийнято рішення про товарну інтервенцію цукру до серпня в обсязі 150 тис. тонн. У травні Аграрним фондом буде реалізовано 30-35 тис. тонн, у червні – 40 – 45 тис. тонн. Вартість цукру, який буде реалізований Аграрним фондом - 9282 тис. грн/т. Вона задовольняє всіх учасників ринку. Економічних підстав для збільшення оптової ціни цукру до 1 вересня немає», - поінформував міністр.

Швайка також повідомив цукровикам Вінниччини, що у березні поточного року було підписано Меморандум порозуміння між Мінагрополітики та Національною асоціацією цукровиків України "Укрцукор".

Нагадаємо, що відповідно до документу, Мінагрополітики зобов'язалося, зокрема, сприяти забезпеченню площ посіву цукрових буряків 2014 року у розмірах, достатніх для виробництва бурякового цукру квоти "А"; забезпечувати згідно з законодавством розподіл між суб'єктами господарювання обсягів виробництва та поставки цукру квоти "А" з цукрових буряків на внутрішній ринок; здійснювати фінансові та товарні інтервенції бурякового цукру вітчизняного виробництва, тощо.

Виробники цукру в свою чергу зобов’язалися, зокрема, виконати зобов'язання з виробництва цукру в рамках одержаної квоти, не допускати необґрунтованого перевищення оптових цін на цукор над фактичними витратами на його виробництво.

«Меморандум діятиме впродовж 2013/2014 та 2014/2015 маркетингових років. І на сьогоднішній день положення Меморандуму порозуміння виконуються в повній мірі», - повідомив Швайка.

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Міністр також зазначив, що обсяг пропозиції цукру дозволить забезпечити визначену урядом на 2014/2015 маркетинговий рік потребу внутрішнього ринку у повному обсязі.

Як повідомляв УНІАН, раніше Швайка заявляв, що Мінагропрод буде ініціювати додаткові продажі цукру з запасів Аграрного фонду за зниженою ціною для стабілізації ціни на нього. За словами голови Мінагропроду, необхідність таких заходів продиктована істотним підвищенням вартості цукру в деяких областях України. При цьому Швайка запевняв, що запаси цукру в Аграрному фонді для проведення таких інтервенцій достатні.