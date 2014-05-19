Росія зняла обмеження на постачання м'яса двох донецьких виробників

Управління Федеральної служби з ветеринарного і фітосанітарного нагляду Російської Федерації (Россільгоспнагляд) з 16 травня зняло обмеження на поставку до Росії м'ясної продукції виробництва українських компаній «Тавр-Плюс» і «Салком Плюс» (обидві – Донецька обл.).

Згідно з повідомленням відомства, опублікованим на його офіційному сайті, ввезення продукції зазначених підприємств до РФ дозволено через автомобільні пункти пропуску «Троєбортне», «Погар», «Матвіїв Курган», «Перекоп» і «Чонгар».

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Як повідомляв УНІАН, у вересні 2013 року Россільгоспнагляд виявив у мороженій яловичині виробництва компанії «Тавр-Плюс» листерію і бактерії групи кишкової палички, після чого поставки продукції компанії до РФ були обмежені. У грудні минулого року було знято обмеження на поставку свинини і яловичини виробництва «Тавр-Плюс», але залишено в силі обмеження на поставку м'яса птиці.

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Обмеження на поставку продукції компанії «Салком Плюс» до РФ Россільгоспнагляд запровадив у січні 2013 року у зв'язку з виявленням у партіях мороженої свинини, виробленої підприємством, рактопаміну.