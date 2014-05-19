У Росії кожен десятий молочний продукт - неякісний

Кожен десятий молочний продукт у Росії не відповідає вимогам технічного регламенту. Про це йдеться в повідомленні Росспоживнагляду, пише ИТАР-ТАСС.

Згідно з повідомленням Росспоживнагляду, з 10% виявленої неякісної молочної продукції 53% зразків не відповідали правилам найменування, 49% порушили норми за мікробіологічними показниками і 3% перевищили норми за вмістом токсичних речовин і антибіотиків.

Найбільшу кількість неякісної продукції Росспоживнагляд виявив в категорії вершкового масла: 19% всіх відібраних зразків порушили вимоги щодо безпеки і найменуванню, 9% - норми мікробіологічних показників і 20% виявилися фальсифікованими. Друга ризикована категорія молочної продукції - сир: близько 15% зразків не відповідали вимогам з безпеки і мікробіології і 7% виявилися контрафактом. Росспоживнагляд виявив високу частку фальсифікації та в інших категоріях молочної продукції: підробкою виявилися 11% згущеного молока, 7% сиру, 6% морозива, 5% сметани і 5% питного молока.

Росспоживнагляд також встановив, що близько 70% усіх торгових точок, що реалізують в Росії молочну продукцію, порушують санітарні вимоги та права споживачів. Проте в повідомленні не говориться, коли, скільки і які категорії торгових точок були перевірені.

За даними Національного союзу виробників молока (Союзмолоко), від 10 до 30% російського ринку молочної продукції (в залежності від регіону) є фальсифікатом, а за деякими видами продукції в низькому ціновому сегменті рівень некондицію може досягати 90%.