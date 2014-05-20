Україна збільшила виробництво соняшникової олії на 22%

Виробництво нерафінованої соняшникової олії в Україні у січні-квітні 2014 року становило 1,5 млн тонн, що на 22,2% більше, ніж за перші чотири місяці 2013 року, повідомила Державна служба статистики України.

Зокрема, минулого місяця обсяг виробництва соняшникової олії становив 382 тис. тонн, що на 55,6% більше, ніж у квітні 2013 року, але на 6,6% поступається результатам березня 2014 року.

Виробництво маргаринів та харчових жирів за вказаний період скоротилося на 1,6% - до 96,5 тис. тонн. Зокрема, у квітні обсяг виробництва цієї продукції становив 24,5 тис. тонн, скоротившись порівняно з квітнем 2013 року і березнем 2014 року на 2,8% і 6,2% відповідно.

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Як повідомляв УНІАН, виробництво соняшникової олії в країні у 2013 році становило 3,3 млн тонн, що на 10,1% менше, ніж роком раніше.

За прогнозами профільної асоціації «Укроліяпром», виробництво соняшникової олії в Україні у 2013/2014 маркетинговому році (вересень 2013 - серпень 2014 року) сктановитиме 4,3 млн тонн, а експорт - 3,8 млн тонн.

Україна є найбільшим у світі експортером соняшникової олії.