Викачування зі свердловин знищить підземні води Криму - вчений

Процес викачування прісної води з кримських свердловин необхідно тримати під суворим контролем.

Таку думку висловив професор географічного факультету ТНУ Август Оліферов, повідомляє Керчь.ФМ із посиланням на Кримінформ.

"Підземні води в Криму є, їх розвідка вже давно проводилася. Однак до використання води зі свердловин необхідно ставитися з обережністю. Якщо капітально викачати прісну воду зі свердловин, то її там замінить морська", - сказав Оліферов.

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За словами вченого, використання підземних вод не зможе повністю вирішити проблему водопостачання Криму."Питної води у нас вистачить, але для зрошення цього буде недостатньо. Щоб повністю вирішити проблему водопостачання Криму, необхідно відновити подачу води Північно-Кримським каналом", - вважає Оліферов.

Нагадаємо, в Криму хочуть пробурити близько 80 свердловин, щоб вирішити проблеми з водою.