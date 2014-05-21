У Кабміні пропонують нову методику оцінки землі

Міністерство аграрної політики та продовольства ініціювало розробку проекту нової методики нормативної грошової оцінки землі з урахуванням землеробських особливостей регіонів, повідомила прес-служба відомства.

Згідно з повідомленням, ґрунтуватися нова методика, за ідеєю Мінагропроду, повинна на показниках фінансово-економічної діяльності сільськогосподарських підприємств за 2008-2011 роки та ставках Національного банку.

«Запропонована методика додасть «гнучкості» механізму визначення ставок орендної плати. Вона буде враховувати землеробську специфіку регіонів. Так, у посушливих регіонах нормативна грошова оцінка 1 гектара ріллі зменшиться: у АР Крим на 36%, Дніпропетровській області - на 20%, Донецькій - 30%, Запорізькій - 30%, Луганській - 19%, Миколаївській - 6%, Одеській - 13%, Херсонській - 29%», - цитує прес-служба голову міністерства Ігоря Швайку.

За його словами, наприклад, у Херсонській області середня нормативна грошова оцінка 1 га ріллі згідно з новою методикою скоротиться до 16,5 тис. грн із діючих зараз 23,2 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, згідно з чинним законодавством, мінімальна орендна плата за землю сільськогосподарського та іншого призначення не повинна бути нижче 3% від нормативної грошової оцінки цієї землі.

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Довідка УНІАН. Нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення в Україні розраховується на основі показників урожайності зернових з гектара (у центнерах), ціни реалізації центнера зерна в гривнях, виробничих витрат на гектар і коефіцієнта норми рентабельності.

Востаннє нормативна грошова оцінка землі в Україні проводилась у 1995 році. Після цього щорічно отримані показники індексуються на певний коефіцієнт, який для 2014 року становив 3,2.