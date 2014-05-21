Росія обмежила перелік дозволених у Криму українських продуктів

З 17 травня в Криму склалася складна ситуація з ввезенням продуктів харчування, зокрема, молочки, яєць. Російські КПП не пропускали на півострів фури, посилаючись на заборону Росспоживнагляду.

Внаслідок цього 20 травня на полицях кримських магазинів свіжу молочну продукцію українських марок знайти стало складно. Постачальникам українських продуктів оголошено, що надалі на постачання кожного виду продукції потрібно буде отримувати дозвіл кримського відділення Росспоживнагляду. Варто відзначити, що досі частка молочної продукції українських заводів в Криму становила близько 90%, пишуть "Новини Криму".

«Сьогодні на територію Республіки Крим російські фіто-санітари за наказом Россільгоспнагляду не впустили кримські вантажні автомобілі з курячим яйцем і не тільки! Підприємці, що забезпечують кримських жителів цим продуктом харчування, в подиві - що тепер робити!? Перше - це те, що фури розвернути не можна, вони кримські, друге - яйце куряче, якого виробляється на території нашої республіки мізерно мало, третє - забезпечувати курячим яйцем з території Російської Федерації в потрібних обсягах поки неможливо як з боку краснодарських виробників, так і з боку кримських підприємців через тривалу і дорогу доставку! Нас навіть не попередили!!!», - заявив на минулих вихідних читач сайту "Новини Криму".

Читайте такожУ Криму заморожують розвиток портів - без України немає сенсуЯк повідомили у Росспоживнагляді, заборона на ввезення окремих продуктів дійсно була введена з 17 травня.

«Сьогодні вже є постанова, згідно з якою заборону на ввезення більшості продуктів харчування знято. Як і раніше не дозволено ввозити в Крим свинину, зокрема, сало і субпродукти. Це пов'язано з тим, що дана продукція не підлягає термічній обробці +72°», - повідомили в Росспоживнагляді.

У свою чергу головний державний санітарний лікар анексованих Криму і Севастополя Наталія Пеньковська заявила, що заборона діє також на певний ряд продуктів, заборонених на території РФ.

«На територію Криму заборонено ввезення продукції фірми Roshen і окремої продукції молочних підприємств. Крим є суб'єктом Російської Федерації, відповідно, всі продукти, заборонені на території РФ заборонені і у нас», - сказала вона в коментарі "Вестям".

Читайте такожВикачування з свердловин знищить підземні води Криму - вченийВарто відзначити, що, за інформацією деяких ЗМІ, раніше кримські дистриб'ютори повідомляли про те, що аналогічна продукція з Росії стоїть на 40-50% дорожче - роздрібна ціна української продукції в магазині виявилася нижче відпускної ціни російського заводу. Крім того, постачальники російської продукції вивчали можливості поставок в Крим і зіткнулися з проблемами при доставці товару. Одна з головних - низька пропускна здатність поромної переправи, що, як прогнозується, буде збільшувати час доставки і додатково підвищувати ціни на продукти. Таким чином, при наявності в магазинах української молочної продукції, продукція російського виробництва була в Криму неконкурентоспроможною.