Росія підвищила прогноз урожаю зерна, але без урахування Криму

Мінсільгосп Росії підвищив прогноз врожаю зерна в поточному році до 100 млн т, передає «Газета.Ru».

«За даними на сьогоднішній ранок, ми можемо претендувати на 100 млн т зерна», - сказав глава відомства Микола Федоров.

Читайте такожРосія обмежила перелік дозволених в Криму українських продуктівЗа його словами, цей прогноз «цілком задовільний». Міністр зазначив, що на сьогоднішній день в Криму є ознаки посухи, але показники цього регіону відомство поки не враховує при розрахунку прогнозу врожаю зернових.

Раніше Мінсільгосп прогнозував на 2014 рік урожай в обсязі 95 млн т, а з урахуванням Криму - 97 млн т. Урожай зерна в 2013 році склав 92,4 млн т.