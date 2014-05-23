Росія в черговий раз обмежила поставки м'яса українського «Агропродукту»

Федеральна служба з ветеринарного і фітосанітарного нагляду Росії (Россільгоспнагляд) з 22 травня тимчасово обмежила поставку до Російської Федерації продукції виробника м'ясної продукції «Агропродукт» (Тернопільська обл.).

Згідно з повідомленням відомства, причиною обмеження стало виявлення в охолодженій яловичині в напівтушах і четвертинках, виробництва української компанії, перевищення допустимої кількості мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів.

Як повідомляв УНІАН, Россільгоспнагляд у 2013 році обмежував поставку продукції «Агропродукту» до РФ з аналогічної причини. Після зняття обмеження, товари компанії довгий час перебували під посиленим лабораторним контролем відомства.

Довідка УНІАН. «Агропродукт» займається виробництвом м'яса. Власниками «Агропродукту» є Мирослав Плішка і Степан Рубай, яким належить по 50% акцій компанії.

У 2013 році компанія одержала 4,4 млн. грн чистого прибутку, що в 1,5 раза більше, ніж у 2012 році. Чистий доход «Агропродукту» від реалізації продукції торік зріс на 32,2% - до 252,2 млн. грн.