Найбільший виробник яєць скоротив прибуток на 23%

Найбільший виробник яєць в Україні агрохолдинг «Авангард» у січні-березні 2014 року отримав 46,8 млн дол. чистого прибутку, що на 23% менше, ніж у першому кварталі 2013 року, говориться у звіті компанії на сайті Лондонської фондової біржі.

Згідно з документом, консолідована виручка компанії за вказаний період скоротилася на 2% - до 152,2 млн дол. Валовий прибуток «Авангарду» в січні-березні поточного року зменшилася на 4% - до 59,7 млн дол., а операційний - на 22%, до 54,5 млн дол.

До того ж EBITDA (обсяг прибутку до сплати податків, витрат на амортизацію та відсотків за кредитами) холдингу в першому кварталі скоротилася на 17% порівняно з січнем-березнем 2013 року - до 60,9 млн дол. Маржа EBITDA за вказаний період становила 40% проти 46,9% роком раніше.

У компанії також повідомили, що виручка від реалізації яєць та яєчних продуктів в першому кварталі зросла на 7% - до 146,9 млн дол. На експортні продажі цієї суми припадає 61,6 млн дол. або 40% консолідованої виручки холдингу.

Скорочення EBITDA, як і чистого прибутку, в компанії пояснюють в першу чергу глибокою девальвацією гривні щодо долара, а також зростанням витрат на маркетинг і рекламу для просування продукції компанії.

Як повідомляв УНІАН, «Авангард» у 2013 році отримав 238,1 млн дол. чистого прибутку, що на 4% більше, ніж роком раніше. Виручка холдингу минулого року зросла на 5% у порівнянні з 2012 роком - до 661,21 млн дол. Валовий прибуток «Авангарду» у 2013 році збільшилася на 3% - до 266,7 млн дол., а операційний - на 4%, до 275,8 млн дол. EBITDA холдингу минулого року склала 301,2 млн дол., що на 8% більше, ніж у 2012 році.

Довідка УНІАН. Холдинг «Авангард» (Авангард) - одна з найбільших агропромислових груп України, компанії якої спеціалізуються на виробництві курячих яєць і продуктів яєчної переробки. Компанія входить до складу найбільшого за розміром земельного банку в Україні агрохолдингу «Укрлендфармінг».

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