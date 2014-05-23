"Влада" Криму не збирається домовлятися з Україною щодо подачі води

Самопроголошений уряд Криму не буде відновлювати Північно-Кримський канал (СКК). Про це в інтерв'ю ИТАР-ТАСС заявив т.в.о. голови Республіки Крим Сергій Аксьонов в рамках ПМЕФ.

"Ми для себе з погляду розрахунків ці питання (з відновлення водопостачання через СКК - ред.) відсікли на невизначений період. Ми вважаємо, що Україна нам воду не дасть", - підкреслив він. Раніше повідомлялося, що канал, побудований у 60-і роки XX століття, на сьогодні зношений на території Криму на 80%.

Відповідаючи на питання, чи буде коли-небудь у віддаленій перспективі відновлений СКК, якщо ситуація відносин з Україною зміниться, глава республіки сказав: "Хто знає? Я впевнений, що здорові сили в Україні прийдуть до влади". При цьому він зазначив, що Україна отримувала значну плату за водопостачання півострова і тепер фактично відмовилася від цих доходів.

В ситуації, зазначив Аксьонов, доведеться відмовитися від вирощування рису, урожай якого загинув через припинення водопостачання.

Нелегітимні влади Криму за підтримки федерального уряду запропонували сільгоспвиробникам, насамперед, рисоводам, переформатувати бізнес. Їм буде надана на пільгових умовах земля в інших районах Криму.

Як повідомляв УНІАН, надходження води на анексований Росією Кримський півострів з річки Дніпро через Північно-Кримський канал перекрито.

Як повідомили у Державному агентстві водних ресурсів, Північно-Кримський канал працює в експлуатаційному режимі. У відомстві зазначили: "станом на 26 квітня з Північно-Кримського каналу на території Криму через загороджувальні споруди № 2 здійснюється несанкціонований забір води, витратою 13,8 куб.м/с."

Водночас повідомляють в Держводгоспі, Управління Північно-Кримського каналу не отримало конкретних пропозицій щодо укладання договірних відносин водопостачання потреб Криму.

Довідка УНІАН. Північно-Кримський канал був побудований в 1961-1971 роках, починається з Каховського водосховища і доходить до Керчі, довжина каналу 402,6 км, максимальна пропускна здатність 300 куб. м/сек.