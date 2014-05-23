Постачальники відмовляються везти кондитерську продукцію на Донбас - учасник ринку

Про це на своїй сторінці в Facebook написав голова профільної асоціації «Укркондпром» Олександр Балдинюк.

«Фабрики повідомляють, що перевізники масово відмовляються доставляти продукцію на Донбас через проблеми безпеки. Тому товаровиробники не можуть забезпечити виконання контрактів з торговельними мережами, які відразу нараховують фабрикам штрафні санкції за невиконання контракту», - написав Балдинюк.

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При цьому він зазначив, що Торгово-промислова палата України не може видати виробникам довідку про те, що вантаж не був доставлений у зв'язку з обставинами непереборної сили, яка б допомогла компаніям уникнути санкцій з боку мереж, оскільки уряд не приймав необхідного для цього рішення.

«Уряд поки що не реагує ніяк на ці речі. Чергова проблема, яка ударить по оборотних коштах, яких і так не вистачає, і по цінах, які й так зростають», - резюмував Балдинюк.

Як повідомляв УНІАН, після анексії Росією українського Криму, якій передувала військова окупація півострова і нелегітимний референдум про його вихід з України, Росія не залишила спроб дестабілізувати ситуацію в Україні.

У середині квітня російські озброєні бойовики захопили адміністративні будівлі у ряді міст Донецької області, а також у Луганську. Бойовики викрадають, катують і вбивають людей, захоплюють заручників.

15 квітня на півночі Донецької області почалася антитерористична операція.

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