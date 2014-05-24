З 26 травня вводиться заборона на вивезення продуктів з Криму

З 26 травня буде обмежено вивезення з Криму продовольчих товарів до України і до регіонів Російської Федерації, повідомляє "Радіо Свобода".

Відповідне рішення прийняло «Міністерство аграрної політики та продовольства Республіки Крим».

Заходи вживаються з метою забезпечення продовольчої безпеки. Зокрема, заборонені до вивезення пшениця продовольча (3, 4, 5 класи), борошно, олія рослинна, цукор, гречана крупа, яйце, спирт етиловий, м'ясо і м'ясопродукти свіжі, охолоджені і заморожені.

Також не можна вивозити з Криму молоко і молочні продукти, ковбасні вироби, м'ясні вироби і консерви.

Як повідомляв УНІАН, аннексированный Росією Крим є імпортозалежним від України в плані продовольства, тому в разі відмови від його поставок з материка на півострові виникнуть проблеми із забезпеченням продуктами харчування.

«Крим є істотно імпортозалежним від України... Яким чином він забезпечуватиме себе їжею без материкової України - відкрите питання», - сказала керівник аналітичного відділу консалтингової компанії «ААА» Марія Колесник.

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