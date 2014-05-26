Грузія після багаторічної паузи відновлює експорт овочів і фруктів у Росію

Грузія з 26 травня (після багаторічної паузи) відновить експорт овочів і фруктів на російський ринок. Як повідомляє «Газета.Ru», про це заявив прем'єр-міністр країни Іраклій Гарібашвілі.

До переговорів про постачання грузинської продукції Россільгоспнагляд і Міністерство сільського господарства Грузії приступили в квітні 2013 року. Пізніше Грузія відновила експорт в Росію вин і мінеральних вод.

Заборона на ввезення сільськогосподарської продукції та вин, мінеральної води з Грузії в Росію був введений в 2006 році. Офіційною причиною стали претензії до якості продукції. Російсько-грузинський діалог був перерваний військовим конфліктом у серпні 2008 року.