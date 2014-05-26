Українські кондитери скаржаться на дискримінацію в Білорусі

Асоціація "Укркондпром" направила Міністерству економічного розвитку та торгівлі заявку на проведення розслідування зі встановлення дискримінаційних дій із боку Білорусії стосовно українських підприємств кондитерської галузі, йдеться в прес-релізі асоціації.

Згідно з повідомленням, дискримінація полягає в тому, що 16 травня Рада міністрів Республіки Білорусь прийняла ухвали про ліцензування імпорту окремих видів макаронних виробів, а також кондитерських виробів і сировини для їх виробництва, які випущені за межами території Митного Союзу.

Таким чином, Білорусія ввела для себе право адміністративно встановлювати мінімальні ціни на продукцію українських кондитерів.

У повідомленні зазначається, що разову ліцензію на імпорт видає білоруське Міністерство торгівлі при узгодженні з концерном харчової промисловості "Білдержхарчопром". А заява про видачу ліцензії повинна супроводжуватися договором про умови поставок, у якому встановлюються мінімальні ціни на товар.

У повідомленні наводяться слова голови «Укркондпрому» Олександра Балдинюка, який повідомив, що адміністративне втручання в ціноутворення на українську продукцію є порушенням умов двосторонньої торгівлі Білоруссю.

«Вимога органів державної влади Білорусі до мінімальних цін на українську кондитерську продукцію порушує базові принципи конкуренції та встановлює нерівноправні правила торгівлі українськими кондвиробами на білоруському ринку», - цитує прес-служба Балдинюка.

Керівник «Укркондпрому» зазначив, що метою рішення білоруської влади є блокування або суттєве ускладнення доступу українських кондитерських виробів на білоруський ринок шляхом штучного подорожчання української продукції.

Балдинюк підкреслив необхідність адекватного реагування на дії білоруської влади. Він нагадав, що в квітні-травні 2013 року Білорусія повністю блокувала експорт української кондитерської продукції за допомогою митних обмежень.

«Недостатньо ефективні дії українських чиновників переконали білоруську владу в безкарності та можливості проводити й надалі подібну недружню політику стосовно українського виробника», - зазначив Балдинюк.

Як повідомляв УНІАН, на початку травня 2013 року асоціація «Укркондпром» заявила про повне блокування білоруською стороною експорту кондитерських виробів українського виробництва. Можливі втрати українських кондитерів оцінювалися в 50 млн грн.

Наприкінці травня 2013 року перший заступник прем'єр-міністра Республіки Білорусь Володимир Семашко і перший віце-прем'єр-міністр України Сергій Арбузов домовилися протягом місяця зняти всі питання, що виникають у взаємній торгівлі двох країн, зокрема, щодо експорту й імпорту кондитерських виробів.

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Довідка УНІАН. Білорусія є четвертим найбільшим зарубіжним ринком збуту українських кондитерських виробів. За даними Міністерства доходів і зборів України, в 2013 році експорт кондитерських виробів з України до Білорусі становив 24,4 тис. тонн на суму 70 млн дол.

