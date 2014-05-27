Кабмін скасував екологічний контроль при експорті шроту і макухи

Кабінет міністрів України скасував екологічний контроль при експорті з України макухи та інших твердих відходів, що одержуються при виробництві рослинних жирів і масел (шрот).

Відповідне рішення закріплене постановою уряду №141 від 21 травня, оприлюдненій на його офіційному веб-сайті.

Ініціатива скасувати екологічний контроль при експортних поставках шроту і макухи виходила від Міністерства аграрної політики і продовольства, яке аргументувало свою пропозицію необхідністю стимулювання експорту цієї продукції.

Довідка УНІАН. За даними Міністерства доходів і зборів, у 2013 році Україна експортувала макухи і шротів на загальну суму 11,9 млн дол., що на 50,3% більше, ніж роком раніше. Імпорт цієї продукції до країни минулого року зріс в 1,7 разу – до 6,1 млн дол.