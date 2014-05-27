Мінагропрод: терористи можуть захопити зерносховища в Луганській області

Міністерство аграрної політики і продовольства звернулося до силових відомств з проханням не допустити захоплення терористами чотирьох зерносховищ у Луганській області, у яких зберігається зерно, придбане Аграрним фондом.

Згідно з повідомленням прес-служби Мінагропроду, листа з проханням вжити усіх можливих заходів з недопущення захоплення елеваторів було направлено до Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки, Ради національної безпеки і оборони, до Генеральної прокуратури, Державної прикордонної служби а також Державної митної служби.

«Останнім часом до Мінагропроду надходить тривожна інформація про можливе захоплення озброєними угрупованнями зернових складів, розташованих у Луганській області, які належать Аграрному фонду. Також надходить інформація, що таке захоплення може здійснюватися з метою вивезення зерна за межі області, а саме на територію Російської Федерації», - сказано в повідомленні відомства.

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У Мінагропроді уточнили, що йдеться про зерносховища «Луганськмлин», «Солідарненський елеватор», «Державна продовольчо-зернова корпорація», «Старобельський елеватор», з якими Аграрний фонд уклав договори на зберігання 32,2 тис. тонн пшениці, кукурудзи і гречки.

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Як повідомляв УНІАН, після анексії Росією українського Криму, якій передували військова окупація півострова і нелегітимний референдум про його вихід з України, Росія не залишила спроб дестабілізувати ситуацію в Україні.

У середині квітня російські озброєні бойовики захопили адміністративні будівлі у низці Донецької області, а також у Луганську. Бойовики викрадають, катують і вбивають людей, захоплюють заручників.

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15 квітня на півночі Донецької області розпочалася антитерористична операція.