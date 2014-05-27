Українські молочники за місяць втратили 150 млн через заборону поставок в РФ

Сільськогосподарські підприємства України, починаючи з середини квітня і до сьогоднішнього дня, втратили 150 млн грн через зниження закупівельних цін на молочну сировину на 15-20%, що багато в чому пов'язано з погіршенням торговельних відносин з Російською Федерацією, повідомили в асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ).

«Внаслідок погіршення торгових відносин з Росією підприємства отримували від реалізації одного літра молока на 0,50-0,80 грн менше. Реалізуючи близько 230 тис. т молока в місяць, втрати сільськогосподарських підприємств від зниження цін склали близько 150 млн грн», - йдеться в повідомленні УКАБ.

На зниження закупівельних цін, на думку асоціації, також вплинуло сезонне збільшення виробництва молочної сировини, проте цей фактор зменшив ціну не більше ніж на 4-5%.

Крім того, зазначили в УКАБ, що підписаний між Міністерством аграрної політики і продовольства та низкою молоко-переробних підприємств меморандум про стабілізацію закупівельних цін так і не забезпечив належного рівня цін.

«Цей меморандум є декларативним, адже він не міг стабілізувати ціни, і зараз ніхто не розуміє реальну ціну на молоко, яка повинна сплачуватися виробникам», - сказано в повідомленні асоціації.

В УКАБ також повідомили, що погіршує становище виробників молока й істотне подорожчання собівартості виробництва, викликане підвищенням цін на корми. За даними асоціації, з початку року соєвий шрот подорожчав на 40% - до 7,7 тис. грн/т, кукурудза - на 30%, до 2,5 тис. грн/т.

Як повідомляв УНІАН, у квітні Росспоживнагляд заборонив ввезення на територію РФ молочної продукції українських підприємств «Рось» філія «Охтирський сиркомбінат», «Пирятинський сиркомбінат», «Гадячсир», «Золотоніський маслоробний комбінат» та «Техмолпром» у зв'язку з невідповідністю Технічному регламенту на молоко і молочну продукцію. Слідом за Росією аналогічне рішення прийняв Казахстан.

Слідом за цим, 13 травня Россільгоспнагляд ввів тимчасові обмеження на постачання продукцію Пирятинського сирзаводу в РФ.

В середині травня Мінагропрод підписав меморандум про забезпечення стабільної цінової ситуації на ринку молока і молочних продуктів з 5 молоко-переробними підприємствами, визначивши тим самим допустимий рівень закупівельних цін на молочну сировину. Меморандум підписали компанії «Галичина», «Дубномолоко», «Старокостянтинівський завод сухого молока», «Терра Фуд» і «Техмолпром».