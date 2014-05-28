В Україні запустили Єдину агрологістичну систему

Асоціація аграрних перевізників України в тестовому режимі запустила Єдину агрологістичну систему (ЄАЛС), покликану забезпечити ефективну організацію перевезень сільгосппродукції, оптимізацію її збору й розподілу, а також комунікацію між учасниками ринку.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомила президент асоціації Яніна Кучерова.

«На сьогоднішній день Єдина агрологістична система в тестовій версії в Україні запущена серед агрохолдингів і серед перевізників», - сказала Кучерова.

За словами Кучерової, запровадження такої системи було продиктовано необхідністю створення прозорого ринку агроперевезень і налагодження комунікації між виробниками й перевізниками, оскільки через відсутність цих чинників часто виникає брак транспортних коштів під час збирання врожаю.

Згідно з презентацією системи, ЄАЛС складається з чотирьох модулів: бази-реєстру перевізників і транспортних засобів, бази замовників, бази пунктів завантаження/вивантаження продукції й аналітичного центру.

Завдяки інтерактивній взаємодії сільгосппідприємств і перевізників, система дозволяє підвищити якість обслуговування виробників, мінімізувати витрати часу й коштів на комунікацію між учасниками транспортного процесу, позбавитися практики закріплення одного транспорту за двома агрокомпаніями одночасно, підвищити ефективність маршрутизації перевезень, а також знизити їх собівартість.

За словами Кучерової, на сьогоднішній день до ЄАЛС, реєстрація в якій є безкоштовною, внесено вже 850 транспортних засобів й надалі ця цифра буде зростати.

«Наші надії на цю систему чималі. Йдеться про десятки тисяч автотранспортних засобів», - резюмувала вона.

Довідка УНІАН. Асоціація аграрних перевізників України – це договірне об'єднання юридичних осіб, створене на добровільних засадах як неприбуткова організація з метою постійної координації господарської діяльності підприємств, на основі об'єднання агрохолдингів і перевізників України.