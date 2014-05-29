У Росії вже придумали, як відбирати землі у кримчан

Прискорений режим вилучення земель описаний в законопроекті про створення особливої економічної зони (ОЕЗ) в Криму, який підготовило Мінекономрозвитку.

Територією ОЕЗ на 49 років стане весь півострів. Резиденти ОЕЗ отримають податкові та митні преференції, пільговий доступ до інфраструктури, пишуть "Ведомости".

Для її будівництва і потрібно вилучення земель і нерухомості. У законопроекті Мінекономрозвитку пропонується вилучати землі як орендарів, так і у власників.

Вилучати ще нічого, дивується федеральний чиновник: права на землю не оформлені за російськими законами, ділянки не розмежовані. Це буде відбуватися в заявному порядку, вказує він, тобто довго. Законопроект вирішує це питання: ініціювати кадастрові роботи від імені власника ділянки, що вилучається, зможуть самі чиновники.

Це спецрежим, говорить партнер Baker & McKenzie Максим Кузнеченків, у загальному випадку на повідомлення про вилучення відводиться рік, оскарження судових рішень в законі ніяк не обмежується. Той же підхід використовується при забудові нової Москви, розповідає він: три місяці на вилучення, правда, без обмеження строку оскарження судових рішень.

Ці обмеження позбавляють власника можливості відновити права, каже голова колегії адвокатів Всеволод Сазонов: встигнути подати скаргу дуже складно - треба оцінити ринкову вартість ділянки, розмір втрачених вигод. Правовласники втратять у будь-якому випадку, упевнений він: після підбиття інфраструктури землі подорожчають.

Соціальний ефект може бути непередбачуваний, попереджає український девелопер з досвідом роботи в Криму: межі ділянок там всюди накладаються один на одного, будуть зачеплені інтереси кількох власників.

Остаточна редакція законопроекту, йде доопрацювання з федеральними органами влади, повідомляє представник Мінекономрозвитку.

Суди по справах про вилучення можуть тягнутися роками, розповідає федеральний чиновник, можна обмежити предмет оскарження за ціною, тоді не можна буде оскаржити рішення про вилучення.

Загальний порядок вилучення земель дуже консервативний, зазначає президент IRP Group Булат Столяров, в Сочі вперше була спроба наблизити його до європейських стандартів. Раз у Криму важливі високі темпи будівництва, без спрощення процедури не обійтися, резюмує він.

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