Польща сподівається повернути своє м'ясо в Україну з 4 червня

Польська влада розраховує на скасування заборони на поставки свинини і яловичини в Україну з 4 червня поточного року і вважає це питання більш важливим у політичному, ніж в економічному контексті.

Як передає кореспондент УНІАН з Польщі, про це заявив міністр сільського господарства Марек Савицький сьогодні в ефірі польського телеканалу TVP .

Міністр зазначив, що українська сторона обіцяла підготувати відповідний протокол, який може бути підписано у Києві наступної середи, визнавши, що поки зарано говорити про те, що позитивне рішення буде прийнято.

"Україна внутрішньо розірвана, і є підозри, що чиновники у Міністерстві сільського господарства не всі документи аналізують і представляють своєму міністру", - сказав Савицький.

Він зауважив, що минулого року Польща продала в Україну лише 2% всієї своєї сільськогосподарської продукції, реалізованої в інших країнах.

"З економічної точки зору це не дуже значуща величина, водночас з політичної і самовизначення України (у виборі співпраці з Заходом чи Сходом - УНІАН) це важливо", - сказав міністр.

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Як повідомляв УНІАН, у період з 4 по 7 червня в Києві мають відбутися переговори міністрів сільського господарства України та Польщі, зокрема, з темі введеної у лютому цього року заборони на поставки польської свинини та чинної вже кілька років заборони на поставки яловичини з Польщі.

У середині травня міністр економіки України заявляв, що заборона на поставки польського м'яса може бути скасована після відповідного аудиту, який, за його словами, має бути проведений за "кілька тижнів" .

Торік Польща продала в Україну свинини на 33 млн євро за всього сільськогосподарського експорту на український ринок у сумі 457,7 млн євро і експорту всіх продуктів в 4,3 млрд євро.

Заборону на поставки яловичини було введено у 2006 році.