Росія пустила українську курятину до Криму

Федеральна служба з ветеринарного і фітосанітарного нагляду Росії (Россільгоспнагляд) з 29 травня відновила сертифікацію продукції «Миронівської птахофабрики».

Вона входить до складу найбільшого українського виробника курятини агрохолдингу «Миронівський хлібопродукт» (МХП), для постачань на територію Криму.

Згідно з повідомленням відомства, опублікованому на його офіційному сайті, поставки можуть здійснюватися через пункти пропуску «Перекоп», «Армянськ» і «Чонгарську протоку».

Як повідомляв УНІАН, Держветфітослужба України у зв'язку із зверненням до неї Россільгоспнагляду з лютого 2014 року призупинила сертифікацію м'яса птиці «Миронівської птахофабрики» для поставки на ринок країн Митного союзу.

Довідка УНІАН. Агрохолдинг «Миронівський хлібопродукт» - один з найбільших українських виробників аграрної продукції. Крім птахівництва і суміжних виробництв, холдинг займається вирощуванням кукурудзи, соняшнику, пшениці, ріпаку, фруктів, а також виробництвом яловичини, ковбасних виробів. У 2013 році холдинг виробив 472,8 тис. тонн курятини, що на 17% більше, ніж роком раніше.

На ринку холдинг представлений торговими марками «Наша Ряба», «Легко!», «Дружба народів», «Бащинський», «Європродукт», «Сертифікований Ангус», «Фуа Гра». Земельний банк компанії становить близько 360 тис. гектарів.