В Україні цього року зберуть до 62 млн тонн зернових - учасники ринку

Українська зернова асоціація (УЗА) оцінює урожай зернових культур в Україні поточного року на рівні 60-62 млн. тонн проти 63,3 млн. тонн у 2013 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції у четвер повідомив журналістам президент УЗА Володимир Клименко.

«Ми припускаємо, що загальний вал зерна буде в районі урожаю минулого року — 60-62 млн. тонн», - сказав Клименко.

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Виходячи з очікуваного валового збору зернових УЗА прогнозує експорт зерна з України у 2014/2015 маркетинговому році (МР) (липень 2014 — червень 2015 року) на рівні 30-32 млн. тонн, тоді як у поточному МР цей показник може становити до 33 млн. тонн.

Як повідомляв УНІАН, урожай зернових у 2013 році, за оцінками Держстату, становив майже 63 млн. тонн, що на 36,3% більше, ніж роком раніше.