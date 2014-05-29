Мін'юст спростив реєстрацію сільгоспземель

Громадяни України можуть здійснити реєстраційні дії щодо прав на землю сільськогосподарського призначення не тільки за місцем розташування земельної ділянки, а також в інших структурних підрозділах, що діють у межах відповідної області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції України, відповідний наказ № 845/5 від 28 травня підписав міністр юстиції Павло Петренко.

«Величезні черги, що утворюються в органах реєстрації, спричинені, перш за все, нестачею людського ресурсу. Найболючіше це відчувають наші аграрії, адже проблема накопичувалася роками. Ми виправили цю ситуацію - віднині реєстраційні дії щодо земель сільгосппризначення можна здійснити не тільки у відділені ДРС по місцезнаходженню ділянки, а й в інших реєстраційних відділеннях області. Фактично, це перший крок із впровадження принципу екстериторіальності у сфері надання адміністративних послуг та повернення селянам їхнього права на землю», - зазначив міністр.

Петренко повідомив, що в аграрних регіонах, де спостерігаються труднощі з реєстрацією прав на нерухоме майно, створюються мобільні групи реєстраторів, які їздитимуть районами і населеними пунктами, де є найбільші черги, та проводитимуть відповідну реєстрацію на місцях.

Обидві зазначені ініціативи були широко підтримані аграріями, йдеться в повідомленні.