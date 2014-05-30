Агрохолдинг «Кернел» за 9 місяців отримав $76,9 млн чистого збитку

Найбільший виробник масложирової продукції в Україні агрохолдинг «Кернел» за 9 місяців 2014 фінансового року (ФР, липень 2013 р. - червень 2014 р.) отримав 76,9 млн дол. чистого збитку проти 64,1 млн дол. чистого прибутку за аналогічний період 2013 ФГ, йдеться в неаудованому звіті компанії.

Згідно з документом, виручка холдингу за вказаний період скоротилася в 1,1 разу - до 1,813 млрд дол. Його валовий прибуток за 9 міс. поточного ФГ зменшився на 19,5% - до 263,5 млн дол., а операційний - упав у 8 разів, до 18 млн дол.

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При цьому EBITDA (обсяг прибутку до сплати податків, витрат на амортизацію та відсотків по кредитах) «Кернела» за вказаний період скоротилася на 54,7% - до 91,1 млн дол., а маржа EBITDA склала 5% проти 9,7% роком раніше.