Держстат уточнив рівень зростання сільгоспвиробництва в Україні
12:09, 30 травня 2014Агро
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Зростання виробництва на сільгосппідприємствах становило 20,8%, у домогосподарствах - 5,5%.
Сільгоспвиробництво в Україні зросло на 13,3% / Фото УНІАН
Обсяги виробництва сільськогосподарської продукції в Україні за остаточними даними в 2013 році зросли на 13,3% порівняно з 2012 роком, повідомила Державна служба статистики.
Зокрема, зростання виробництва торік на сільгосппідприємствах становило 20,8%, у домогосподарствах – 5,5%.
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Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, обсяги виробництва сільськогосподарської продукції в Україні в 2012 році скоротилися на 4,5% порівняно з 2011 роком. Спад виробництва на сільгосппідприємствах торік становив 6,5%, у домогосподарствах - 2,4%.
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