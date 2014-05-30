Держстат уточнив рівень зростання сільгоспвиробництва в Україні

Обсяги виробництва сільськогосподарської продукції в Україні за остаточними даними в 2013 році зросли на 13,3% порівняно з 2012 роком, повідомила Державна служба статистики.

Зокрема, зростання виробництва торік на сільгосппідприємствах становило 20,8%, у домогосподарствах – 5,5%.

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Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, обсяги виробництва сільськогосподарської продукції в Україні в 2012 році скоротилися на 4,5% порівняно з 2011 роком. Спад виробництва на сільгосппідприємствах торік становив 6,5%, у домогосподарствах - 2,4%.