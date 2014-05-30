Мінагропрод має намір розробити Аграрний кодекс

Міністерство аграрної політики і продовольства має намір розробити Аграрний кодекс України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції у п'ятницю повідомив журналістів глава міністерства Ігор Швайка.

«Ми узяли за основу роботу над кодифікованим документом, який регулюватиме діяльність аграрного сектору», - сказав Швайка.

За його словами, створити такий кодекс необхідно, оскільки сьогодні агропромисловий комплекс країни регулюється надмірно великою кількістю нормативних документів.

«На сьогодні більш як 20 тисяч нормативних документів різного рівня регулюють діяльність у галузі сільського господарства. Серед такої кількості можуть бути - і є - внутрішні суперечності», - сказав він.

При цьому міністр зазначив, що до розробки Аграрного кодексу міністерство планує залучити вітчизняні наукові школи й іноземних експертів.

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