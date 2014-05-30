IFC надасть «Миронівському хлібопродукту» кредит на $250 млн

Міжнародна фінансова корпорація (IFC) надасть найбільшому виробнику м'яса птиці в Україні агрохолдингу «Миронівський хлібопродукт» (МХП) кредит у розмірі 250 млн дол., повідомили УНІАН у прес-службі компанії.

Згідно з повідомленням, позикові кошти будуть спрямовані на розвиток Вінницького птахокомплексу і рефінансування євробондів з погашенням в 2019 році.

За словами голови регіонального представництва IFC в Україні та Білорусі Руфат Алімарданова, кредитне фінансування МХП включає в себе як власні кошти корпорації, так і мобілізовані.

«Пакет фінансування включає кредити з власних коштів IFC, а також мобілізовані кошти. На сьогодні це найбільший проект IFC в агробізнесі України», - цитує прес-служба Алімарданова.

При цьому він зазначив, що з урахуванням нового проекту з МХП інвестиції IFC в агропромисловий сектор України досягнуто більш ніж 1 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, МХП в 2013 році отримав 162 млн дол. чистого прибутку, що на 48% менше, ніж у 2012 році. Виручка холдингу минулого року зросла на 6% - до 1,496 млрд дол. Його валовий прибуток зменшився на 23% - до 324 млн дол., а операційна - скоротилася на 29%, до 272 млн дол. EBITDA компанії за підсумками 2013 року становила 391 млн дол. проти 468 млн дол. у 2012 році, а маржа EBITDA зменшився до 26% з 33% роком раніше.

Довідка УНІАН. Компанія «Миронівський хлібопродукт» - найбільший виробник м'яса птиці в Україні. Крім птахівництва і суміжних виробництв, холдинг займається вирощуванням кукурудзи, соняшнику, пшениці, ріпаку, фруктів, а також виробництвом яловичини, ковбасних виробів. На ринку холдинг представлений торговими марками «Наша Ряба», «Легко!», «Дружба народів», «Бащинський», «Європродукт», «Сертифікований Ангус», «Фуа Гра». Земельний банк компанії становить близько 360 тис. гектарів.

IFC, член групи Світового банку, є найбільшим глобальним інститутом розвитку, зосереджує свою діяльність виключно на приватному секторі. У період з 2004 року IFC інвестувала в Україну 2 мільярди доларів США зі свого рахунку і мобілізувала 760 мільйонів доларів США за рахунок інших інвесторів.

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