Світові ціни на продовольство зростають через ситуацію в Україні

Міжнародні ціни на продукти харчування в січні-квітні зросли на 4%, що обумовлено несприятливими погодними умовами в США і гіпотетичною ескалацією геополітичної напруженості в Україні, йдеться в звіті Світового банку.

Згідно з документом, за 4 місяці цього року ціни на пшеницю в середньому зросли на 18%, на кукурудзу – на 12%. При цьому в Україні зростання цін на ці культури було рекордним – 37% і 73% відповідно, що пов'язано з девальвацією гривні, збільшенням попиту на українське зерно й підвищенням витрат на виробництво.

При цьому в банку зазначили, що поки політична нестабільність в Україні не вплинула на обсяги експорту зерна з цієї країни, проте вона може вплинути на зовнішні поставки майбутнього врожаю.

Як повідомляв УНІАН, після анексії Росією українського Криму, якій передувала військова окупація півострова й нелегітимний референдум про його вихід із України, Росія не залишила спроби дестабілізувати ситуацію в Україні.

У середині квітня російські озброєні бойовики захопили адміністративні будівлі в ряді міст Донецької області, а також у Луганську. Бойовики викрадають, катують і вбивають людей, захоплюють заручників.

Довідка УНІАН. Урожай зернових у 2013 році, за оцінками Держстату, становив майже 63 млн тонн, що на 36,3% більше, ніж роком раніше

Мінагропрод України прогнозує експорт зерна з країни в 2013/2014 МР на рівні 33 млн тонн, що може стати абсолютним рекордом для незалежної України.

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