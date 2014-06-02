Россільгоспнагляд хоче повністю заборонити експорт українських сирів

Россільгоспнагляд звернувся до віце-прем'єра РФ Аркадія Дворковича з проханням розглянути можливість введення в законодавство терміна і маркування "сирний продукт", а також встановлення загороджувального (підвищених порівняно з натуральним сиром) мита на імпорт "сирних продуктів". На думку керівництва санітарної служби, до реалізації цих пропозицій необхідно повністю заборонити імпорт сиру, що не містить молочного білка і жиру. Головним імпортером такої продукції є Україна, пишуть "Известия".

Читайте такожРосія посилила лабораторний контроль української молочної продукції За даними Національного союзу виробників молока "Союзмолоко", в 2013 році в Росію було імпортовано 35 тис. тонн "псевдосиру", з них 20 тис. тонн надійшли з України. Інші поставки здійснювались з Польщі, Латвії, Литви, Данії та Франції. Голова правління "Союзмолоко" Андрій Даниленко розповів, що в квітні цього року він звертав увагу глави Россільгоспнагляду Сергія Данкверта на щомісячно зростаючий імпорт сурогату з України та інших країн.

Читайте такожРосійська митниця посилено перевіряє українську молочну продукцію - учасник ринку"Псевдосир" надходить у Росію від неатестованих в Россільгоспнагляді українських заводів: Рожищенська філія ТОВ "Інтер Фуд", ТОВ "Андрушівський Маслосирзавод", ТОВ "Молочна компанія Дружба". Також продукція надходила від одного з підприємств, на яке Россільгоспнагляд вже наклав тимчасові обмеження - Крижопільська філія ТОВ "Інтер Фуд".

У прес-службі Аркадія Дворковича "Известиям" не змогли прокоментувати долю звернення від "Россільгоспнагляду".



