У Мінагропроді впевнені, що український сир не залишиться без покупця

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції у понеділок заявив міністр аграрної політики і продовольства Ігор Швайка, коментуючи намір Россільгоспнагляду заборонити ввезення до РФ сирного сурогату, основним постачальником якого нібито є Україна.

«Якщо Россільгоспнагляду вважає, що наша продукція не потрібна споживачеві Російської Федерації, – це питання політики РФ, а не економіки, не санітарних вимог, не споживчих якостей. Наша продукція дуже високої якості й знайде іншого покупця і споживача, який буде вдячний за таку якісну і відносно недорогу продукцію», - сказав Швайка.

Він наголосив, що якість українського сиру відповідає світовим стандартам, і будь-які заяви про його тотальну фальсифікацію є «неадекватними».

Крім того, Швайка відзначив, що на сьогоднішній день Мінагропрод працює над пошуком нових ринків збуту української продукції, зокрема, сирів, які «піддаються необгрунтованим нападкам з боку РФ».

Раніше російське видання «Известия» повідомило, що Россільгоспнагляд звернувся до віце-прем'єр-міністра РФ Аркадія Дворковича з проханням розглянути можливість введення в законодавстві терміну і маркування «сирний продукт», а також встановлення загороджувальних мит на імпорт «сирних продуктів». До того як ці заходи будуть застосовані, відомство пропонує зовсім заборонити імпорт сира, що не містить молочний білок і жир. Головним імпортером такої продукції до РФ, за даними видання, є Україна.

Як повідомляв УНІАН, у квітні Росспоживнаглядзаборонив ввезення на територію РФ молочної продукції українських підприємств «Рось» філіал «Охтирського сиркомбінату», «Пирятинський сиркомбінат», «Гадячсир», «Золотоніський маслоробний комбінат» і «Техмолпром» у зв'язку з невідповідністю Технічному регламенту на молоко і молочну продукцію. Слідом за Росією аналогічне рішення ухвалив Казахстан.

Слідом за цим, 13 травня Россільгоспнагляд увів тимчасові обмеження на поставки продукції Пирятинського сирзаводу до РФ.