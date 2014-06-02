У Мінагропроді впевнені, що український сир не залишиться без покупця
Українські сировари виробляють продукт високої якості, тому, якщо Російська Федерація введе повну заборону на його поставки, вітчизняні компанії зможуть переорієнтовуватися на іншого покупця.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції у понеділок заявив міністр аграрної політики і продовольства Ігор Швайка, коментуючи намір Россільгоспнагляду заборонити ввезення до РФ сирного сурогату, основним постачальником якого нібито є Україна.
«Якщо Россільгоспнагляду вважає, що наша продукція не потрібна споживачеві Російської Федерації, – це питання політики РФ, а не економіки, не санітарних вимог, не споживчих якостей. Наша продукція дуже високої якості й знайде іншого покупця і споживача, який буде вдячний за таку якісну і відносно недорогу продукцію», - сказав Швайка.
Він наголосив, що якість українського сиру відповідає світовим стандартам, і будь-які заяви про його тотальну фальсифікацію є «неадекватними».
Крім того, Швайка відзначив, що на сьогоднішній день Мінагропрод працює над пошуком нових ринків збуту української продукції, зокрема, сирів, які «піддаються необгрунтованим нападкам з боку РФ».
Раніше російське видання «Известия» повідомило, що Россільгоспнагляд звернувся до віце-прем'єр-міністра РФ Аркадія Дворковича з проханням розглянути можливість введення в законодавстві терміну і маркування «сирний продукт», а також встановлення загороджувальних мит на імпорт «сирних продуктів». До того як ці заходи будуть застосовані, відомство пропонує зовсім заборонити імпорт сира, що не містить молочний білок і жир. Головним імпортером такої продукції до РФ, за даними видання, є Україна.
Як повідомляв УНІАН, у квітні Росспоживнаглядзаборонив ввезення на територію РФ молочної продукції українських підприємств «Рось» філіал «Охтирського сиркомбінату», «Пирятинський сиркомбінат», «Гадячсир», «Золотоніський маслоробний комбінат» і «Техмолпром» у зв'язку з невідповідністю Технічному регламенту на молоко і молочну продукцію. Слідом за Росією аналогічне рішення ухвалив Казахстан.
Слідом за цим, 13 травня Россільгоспнагляд увів тимчасові обмеження на поставки продукції Пирятинського сирзаводу до РФ.