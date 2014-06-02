Перехід на російський цукор обійдеться Криму в 160 млн гривень - експерти

У разі повної відмови від цукру українського виробництва і переходу на цукор з Російської Федерації Крим втратить більш як 160 млн. грн у річному вимірюванні, зважаючи на більш високі ціни на цей товар на роздрібному ринку РФ, підрахували в агентстві AgriSurvey.

«Якщо в Криму буде прийняте рішення замінити український цукор російським, то це в першу чергу вдарить по споживачах. Адже через високу ціну цукру, що сформувалася на роздрібному ринку Росії, вони можуть втратити більш як 160 млн. грн у річному вимірюванні», - говориться в повідомленні прес-служби «Українського клубу аграрного бізнесу», до якого входить AgriSurvey.

При цьому в агентстві відзначили, що обсяг загального споживання цукру на півострові становить 85 тис. тонн на рік, проте у регіону немає власних потужностей з виробництва цукру, тому він був повністю залежним від України в цьому питанні.

Як повідомляв УНІАН, у лютому Росія ввела війська на територію українського Криму і в березні, після проведення на півострові нелегітимного референдуму, анексувала його. Відтоді Россільгоспнагляд не один раз повертав до України партії продовольства, що прямували до Криму.

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