В анексованому Криму можуть закрити супермаркети «Сільпо»

В анексованому Криму можуть закритися супермаркети «Сільпо». Про це йдеться у зверненні до покупців, плакати з яким з'явилися в місцевих магазинах, повідомляє Радіо Свобода.

Як видно з тексту звернення, його автором є Володимир Костельман, виконавчий директор «Сільпо».

З тексту випливає, що керівництво мережі супермаркетів стикається з великими труднощами під час доставки товару з материкової частини України.

«Витрати на доставку товарів зросли не тільки через збільшення цін на пальне, але й тому, що час простою вантажівок на кордоні сягає 15-ти годин. Через це водії іноді змушені розвертатися і їхати назад, залишивши товари в найближчих магазинах на материку», – мовиться у зверненні.

Також, за словами керівництва мережі супермаркетів, великою проблемою залишається доставка виручки на материкову частину України.

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У тексті звернення до покупців особливо підкреслюється, що в тому, що сталося, немає провини підприємства, в тому числі – в неможливості проводити всілякі акції, до яких звикли покупці мережі супермаркетів, і можливості обміняти на товари накопичені бали.

«На сьогодні склалася така ситуація: програма «Власний рахунок» не може працювати на території Криму. У нас просто немає можливості доставити конверти з балами. Завозити товари з материка з кожним днем стає все складніше, а багато товарів – взагалі неможливо. Поки що ми працюємо як українська юридична особа. А при переході на кримську юридичну особу ми не бачимо законної можливості, як товар взагалі може перетинати кордони. Але при цьому працювати як українській юридичній особі нам у Криму ніхто не дасть, це теж зрозуміло», – йдеться у зверненні до покупців.

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На думку керівництва мережі супермаркетів, не виключено, що в майбутньому постане питання про закриття супермаркетів у Криму.