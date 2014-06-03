Україна має право обмежити імпорт російських товарів - експерт

Україна може обмежити імпорт російських товарів згідно з діючими угодами про вільну торгівлю з Росією, не вдаючись до інструментів Світової організації торгівлі.

Про це в коментарі УНІАН заявив президент Українського національного комітету Міжнародної торгової палати (ICC) Володимир Щелкунов.

«У нас із Російською Федерацією існує домовленість про вільну торгівлю від 1993 року й багатостороння домовленість від 2012 року», - сказав Щелкунов.

«Якщо РФ у самостійному порядку запроваджує такі обмеження для іноземних експортерів, то в української сторони є всі підстави запроваджувати обмеження на російський імпорт у валютному еквіваленті», - додав він.

За словами експерта, ці договори були ратифіковані і є частиною домовленостей про співробітництво.

Водночас Щелкунов зазначив, що процедура вирішення подібних торгових спорів через механізми СОТ досить тривала.

Через СОТ необхідно провести консультації про правильність процедури заборони на імпорт російських товарів, для чого необхідно спочатку пройти комісію з торгівлі, а якщо рішення не буде ухвалено, то питання виноситься на розгляд комітету з врегулювання спорів, уточнив він.

Крім того, Щелкунов підкреслив, що будь-які обмеження в торгівлі повинні бути відповідним чином обгрунтовані й мати під собою правові підстави.

«При запровадженні будь-яких обмежень повинна проводитися відповідна інформаційна підтримка з обох сторін, де визначався б перелік товарів, імпорт яких забороняється, і реальна причина заборони», - сказав Щелкунов.

Як повідомляв УНІАН, у квітні Федеральна служба з ветеринарного і фітосанітарного нагляду Росії (Россільгоспнагляд) висловила занепокоєння результатами лабораторних перевірок товарів низки українських виробників молочної та м'ясної продукції й попередила про можливість введення обмежень на експорт їх продукції до РФ. Пізніше тимчасові обмеження було впроваджено на поставки до Російської Федерації м'ясної продукції виробництва компанії «Елітекс» (Донецька обл.). Такі ж обмеження торкнулися сирів і кондитерських виробів.

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк раніше зазначав, що фактичне згортання двостороннього економічного співробітництва з Російською Федерацією є серйозним викликом для української економіки. При цьому Україна готова торгувати з Росією на рівних, але відчуває жорсткий тиск із боку російської влади, що обмежує український експорт до Росії. За словами Яценюка, українські товари повинні легко перетинати кордон і торгуватися в Росії, але нам не дають можливості цього робити.

Крім того, глава уряду заявляв, що Україна захищатиме своє право на вільну торгівлю з Росією, зокрема через Світову організацію торгівлі.

Міністр економічного розвитку та торгівлі Павло Шеремета також заявляв про те, що Україна розглядає можливість подачі скарги до СОТ із приводу обмеження поставок українських товарів до Російської Федерації.

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