Єврокомісари перевірять готовність українських аграріїв постачати свинину в ЄС

У липні цього року європейські фахівці приїдуть в Україну інспектувати вітчизняні свинокомплекси на предмет можливості експорту їх продукції до країн Євросоюзу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ході VI Міжнародного конгресу «Прибуткове свинарство» повідомив журналістам заступник міністра аграрної політики і продовольства Андрій Дикун.

«У липні в Україну приїжджають єврокомісари, які інспектуватимуть наші (свинарські - УНІАН) підприємства», - сказав заступник міністра.

За словами Дикуна, найближчим часом Мінагропрод має намір провести нараду з виробниками свинини й профільними асоціаціями, на якій планується визначити, чи готові компанії до проведення такої інспекції. При цьому заступнику міністра важко відповісти, як довго може тривати перевірка, зазначивши, що це залежатиме від того, скільки підприємств буде відібрано для неї й скільки європейських інспекторів приїде в Україну.

Разом із тим, за словами присутнього на конгресі першого заступника генерального директора сільгосппідприємства «Галичина-Захід» Андрія Талами, можливість експортувати свинину до ЄС цікава для українських виробників, проте почати поставки найближчим часом навряд чи вдасться.

«Якщо ми й інші підприємства галузі доведемо європейським інспекторам, що наші умови виробництва відповідають європейським умовам, то ми виходитимемо на цей ринок. Але це питання не сьогоднішнього дня й навіть не двох найближчих років, а можливо, 4-5 років», - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, із 23 квітня Європейський Союз у односторонньому порядку відкрив свої ринки для українських товарів у рамках автономного преференційного торгового режиму між Україною та ЄС. Преференційний режим торгівлі передбачає зниження ставок митних зборів для поставок українських товарів, а також встановлення квот на такі поставки, що дозволить вітчизняним експортерам збільшити поставки на ринки ЄС.

Згідно з угодою про зону вільної торгівлі, квоти на безмитні поставки свинини з України до ЄС становлять 40 тис. тонн на рік, проте жодне українське підприємство не сертифіковане для експорту цієї продукції на європейський ринок.